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02.02.2022 19:01
Рубрика: Бензин

Росстат: Рост розничных цен на бензин с начала года ниже инфляции

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Средние розничные цены на бензин за период с 22 по 28 января выросли на 9 копеек - до 50,61 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 18 копеек до 54,87 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рост цен на нефть в мире может вызвать подорожание бензина в России

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек - до 47,56 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 10 копеек - до 51,50 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 12 копеек - 59,69 рубля за литр.

За период с 22 по 28 января рост цен на бензин отмечен в 50 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Красноярском крае и Магаданской области - на 1,1% и 1,0% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Карелия и Чеченской Республике - на 0,3%, Приморском крае - на 0,2% и Республике Дагестан - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,40 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 50,30 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,70 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,8%, бензин марки АИ-95 на 0,8%, марки АИ-98 - на 0,9%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%. За отчетную неделю цены на бензин в среднем выросли на 0,2%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 22 по 28 января вырос на 0,19%. Рост с начала года - 1,07%.