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02.02.2022 15:15
Рубрика: Экономика

Скворцова рассказала о результатах исследований новой вакцины от COVID-19

Текст: Матвей Линник
Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и хорошо переносится. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

По ее словам, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций вируса.

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"Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала Скворцова.

Напомним, 16 декабря ФМБА направило в Минздрав данные для регистрации "Конвасэла". Вероника Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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