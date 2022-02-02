Скворцова рассказала о результатах исследований новой вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и хорошо переносится. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций вируса.

"Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала Скворцова.

Напомним, 16 декабря ФМБА направило в Минздрав данные для регистрации "Конвасэла". Вероника Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19.