Следователи и оперативники получили новое уникальное учебное пособие

Практические работники и ученые Генпрокуратуры, МВД и СКР, а также все, кто занимается борьбой с киберпреступностью, получили уникальный сборник статей - "Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире" под редакцией советника министра внутренних дел РФ, доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ Владимира Овчинского.

По сути получился учебник и энциклопедический словарь для любого следователя или опера, кто занимается борьбой с преступлениями в сфере высоких технологий.

Вокруг использования цифровых следов человека ведется немало дискуссий правового и этического характера. Но кто бы как к этому ни относился, цифровые следы - это данность, которую нельзя не использовать в розыске.

Среди авторов сборника - заместитель генпрокурора Петр Городов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов, руководство кафедры оперативно-розыскной деятельности Академий МВД России.