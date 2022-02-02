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Рубрика: Власть

Слуцкий: США сводят переговоры по безопасности к мифу о вторжении на Украину

Американская сторона продолжает нагнетать антироссийскую истерию и заниматься откровенной подменой понятий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Фото: РИА Новости
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По его словам, представитель США снова заверял, что Вашингтон готов продолжать обсуждение вопросов безопасности. Однако это не мешало повторять тезисы о праве государств выбирать союзы, попутно "забывая" о подписанных США обязательствах в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности. "Запад, очевидно, понимает свои обязательства исключительно выборочно и только в свою пользу", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Вашингтон старается свести все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о предстоящем вторжении на Украину. Уже даже в Киеве отрицают наличие какой-либо угрозы на границе с Россией, но это не останавливает коллективный Запад в стремлении ввести новые антироссийские санкции, накачать украинскую армию оружием или вынести всю эту "пустышку" на обсуждение Совбеза ООН.

Все это ради того, чтобы сместить фокус внимания с невыполненных собственных обещаний и обязательств, и все ради сдерживания России, заключил Слуцкий.

Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров ранее заявил, что Вашингтон в вопросах гарантий безопасности предпочитает концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов. При этом реакция США на требования России добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная. Российский министр заверил, что Москва будет настаивать на "честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства".

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