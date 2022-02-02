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02.02.2022 13:04
Рубрика: Легковые авто

Суперкар в пыли. В Канаде на парковке нашли брошенный Lamborgini

Текст: Майя Бирюкова

В Оттаве на одной из парковок обнаружен брошенный суперкар Lamborgini Huracan. На слое пыли, покрывшем автомобиль, уже начали появляться шутливые надписи.

Фото: скриншот с youtube.com
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Фотографию машины опубликовали в Instagram. Пользователи задались вопросом, почему владельцы могут отказываться от таких роскошных автомобилей? Кто-то оставил на пыли, покрывающей суперкар, надпись "Красотка, не прикасайся к моей машине". В комментариях к фото появились шутки вроде "Не разглядел надписи "BMW круче".

Внешних повреждений на кузове суперкара на первый взгляд нет. И что могло подтолкнуть владельца к тому, чтобы отказаться от супер-дорогого автомобиля - загадка.

Lamborgini Huracan Performance дебютировал на Женевском автосалоне в 2017 году. Он оборудован 5,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 640 л.с. До 100 км/час суперкар разгоняется за 2,9 секунды и способен набрать скорость до 325 км/час.

#Lamborghini