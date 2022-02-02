Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти

В Риме на 91-м году жизни умерла известная итальянская актриса Моника Витти.

О кончине звезды в своём Twitter сообщил политик, экс-министр культуры Италии Вальтер Вельтрони, ссылаясь на режиссёра и продюсера Роберто Руссо, у которого Витти снималась в картинах "Флирт" и "Франческа и я" (в первой она была сосценаристкой, а вторую спродюсировала). За "Флирт" Моника получила "Серебряного медведя" Берлинале в 1984-м. В 1995 году она была отмечена "Золотым львом" Венецианского МКФ за заслуги перед кинематографом.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

В фильмографии Витти - около 60 проектов, включая, в частности, "Ночь", "Приключение", "Красную пустыню" и "Затмение" Антониони.

В 1990 году Моника Витти сняла свой единственный фильм в качестве режиссёра - "Тайный скандал", исполнив и главную роль.

В течение последнего отрезка жизни актриса не снималась и не появлялась на публике из-за генетического заболевания.