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Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти

Новости
    02.02.2022, 14:56
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Риме на 91-м году жизни умерла известная итальянская актриса Моника Витти.

О кончине звезды в своём Twitter сообщил политик, экс-министр культуры Италии Вальтер Вельтрони, ссылаясь на режиссёра и продюсера Роберто Руссо, у которого Витти снималась в картинах "Флирт" и "Франческа и я" (в первой она была сосценаристкой, а вторую спродюсировала). За "Флирт" Моника получила "Серебряного медведя" Берлинале в 1984-м. В 1995 году она была отмечена "Золотым львом" Венецианского МКФ за заслуги перед кинематографом.

В фильмографии Витти - около 60 проектов, включая, в частности, "Ночь", "Приключение", "Красную пустыню" и "Затмение" Антониони.

В 1990 году Моника Витти сняла свой единственный фильм в качестве режиссёра - "Тайный скандал", исполнив и главную роль.

В течение последнего отрезка жизни актриса не снималась и не появлялась на публике из-за генетического заболевания.

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