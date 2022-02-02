Университет Джонса Хопкинса опубликовал исследование о локдаунах

Массовые локдауны в США и Европе незначительно повлияли на снижение смертности от коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Университета Джонса Хопкинса.

Исследование ученых заключалось в метаанализе данных о смертности и мерах, предпринимаемых американскими и европейскими властями.

"Метаанализ привел к выводу, что ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты", - отмечают авторы доклада.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19 в России сегодня не идет. По ее словам, в нашей стране уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.