Попова: Речь о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет

Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию COVID-19 в России сегодня не идет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в нашей стране уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

Главный санитарный врач отметила и "очень серьезное, укрепившееся и выросшее этот период" новое направление - систему информирования населения - 122. Попова подчеркнула, что эта система развивается очень эффективно, и она важна для людей. "У них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", - рассказала Попова.

Единая служба по коронавирусу 122 была создана во всех регионах по поручению Президента Владимира Путина в ноябре 2020 года. На минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что работа центров службы 122 отлажена в большинстве регионов страны. "Они готовы при необходимости троекратно увеличить количество операторов по федеральным нормативам. К этой работе уже привлекаются студенты-медики, волонтеры, рассматривается также возможность привлечения сотрудников региональных МФЦ", - отметил Чернышенко.