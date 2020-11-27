В регионах РФ вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

Как ранее сообщала "РГ", на едином портале госуслуг заработал новый сервис, который позволяет сообщать о сложностях с вызовом скорой помощи или звонком в поликлиники.