В Москве выступит королева рок-н-ролла Жанна Агузарова

5 февраля королева русского рок-н-ролла Жанна Агузарова явится пред своими многочисленными поклонниками.

Концерт главной рок-н-ролльной дивы страны и обладательницы неповторимого голоса пройдёт в "Главклубе".

В субботний вечер прозвучат как бессмертные хиты времён "Браво", так и любимые песни сольного периода творчества Жанны Хасановны. И тех, и других немало.

Меломанов ждут такие песни, как "Верю я", "Старый отель", "Черный кот", "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Ленинградский рок-н-ролл" и другие шлягеры.