В ПФР рассказали, кому из молодых мам положена выплата в 13 тыс. рублей ежемесячно

В Пенсионном фонде РФ напомнили о ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего по призыву. Оформить выплаты могут мама, опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка. Информация об этом размещена на официальной странице ПФР в Facebook.

По данным фонда, размер пособия равен 12,8 тыс. рублей в месяц, эта сумма выплачивается на каждого ребенка. Деньги перечисляются "со дня рождения ребенка либо со дня смерти матери ребенка или вступления в силу решения органа опеки, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву, до окончания отцом военной службы", говорится в сообщении.

При этом в ПФР уточнили, что в пособии будет отказано, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения.

Ранее в ПФР рассказали о том, такая единовременная выплата положена женам военнослужащих по призыву, ожидающим ребенка. Сумма выплаты в 2022 году составляет 29,9 тыс. рублей. Кроме жен военнослужащих по призыву на единовременную выплату могут претендовать супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений.