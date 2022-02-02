В Сиэтле появился музей цифровых произведений искусства

В американском Сиэтле открылся музей полностью посвященный цифровым произведениям искусства, защищенных сертификатами подлинности (NFT, Non Fungible Token, невзаимозаменяемыми токенами). Как передает AFP, в музее представлены оригинальные работы, которые сопровождаются объяснениями, при помощи каких технологий они были созданы.

По словам одного из создателей музея Питера Гамильтона, это практически обычная выставка, только картины написаны не на холсте, а изображены на экране. И полюбоваться ими может абсолютно любой, для этого не нужно знать ничего о цифровом искусстве.

Стоит отметить, что NFT пользуются в последнее время большим спросом на арт-рынке. Эти токены представляют собой запись о создателе цифровой картины, информацию обо всех ее продажах, владельцах и стоимости. Сертификаты подлинности делают работы уникальными. Несмотря на то, что изображение может быть скопировано множество раз, подлинным будет считаться только то, что имеет NFT. Как обращают внимание музейные работники, существует множество копий "Джоконды" ("Моны Лизы"), но оригинальной картиной по-прежнему считается та, что висит в Лувре.

Инвесторы и коллекционеры активно приобретают виртуальные предметы, право собственности на которые можно отследить с помощью технологии блокчейна. В марте 2021 года аукционный дом Christie's продал цифровую работу художника Бипла (Майка Винкельманна) за рекордную сумму в 69,3 миллиона долларов.