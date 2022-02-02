Новости

"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге 01:00
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву 00:50
В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы 00:40
Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19 00:35
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб 00:14
В США задержан злоумышленник, устроивший стрельбу в колледже 00:10
Небензя: Минские соглашения должны исполняться всем пакетом 01.02.2022
Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 01.02.2022
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 01.02.2022
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 01.02.2022
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 01.02.2022
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 01.02.2022
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 01.02.2022
Небензя: Лавров не посетит Нью-Йорк в ходе председательства РФ в СБ ООН 01.02.2022
В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Российских войск на границе с Украиной нет 01.02.2022
Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада 01.02.2022
РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 01.02.2022
В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году 01.02.2022
Премьер Венгрии Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 01.02.2022
Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 01.02.2022
Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке 01.02.2022
Ученые установили, что COVID-19 может передаваться через слезы 01.02.2022
Депутат предложил дополнить гарантии работников в Трудовом кодексе 01.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 00:40
Рубрика: В мире

В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы

В городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой. В результате один ученик погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка

По словам шефа местной полиции Джея Хенторна, правоохранители обнаружили пострадавших детей на тротуаре рядом со школой. Состояние раненого ученика оценивается как критическое, передает РИА Новости. "Это трагический день для города Ричфилда", - добавил Хенторн.

Сейчас ведутся активные поиски преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия. Школа, рядом с которой произошла стрельба, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек.

Между тем, в штате Вирджиния полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Бриджуотерском колледже. Известно, что при стрельбе пострадал один из полицейских. Данных о жертвах среди гражданских лиц пока нет.

В мире США

Главное сегодня

Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд отказал Брейвику в досрочном освобождении
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку