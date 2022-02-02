В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы

В городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой. В результате один ученик погиб, еще один получил тяжелые ранения.

По словам шефа местной полиции Джея Хенторна, правоохранители обнаружили пострадавших детей на тротуаре рядом со школой. Состояние раненого ученика оценивается как критическое, передает РИА Новости. "Это трагический день для города Ричфилда", - добавил Хенторн.

Сейчас ведутся активные поиски преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия. Школа, рядом с которой произошла стрельба, расположена в предместье крупного города Миннеаполиса. Там учатся 200 человек.

Между тем, в штате Вирджиния полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Бриджуотерском колледже. Известно, что при стрельбе пострадал один из полицейских. Данных о жертвах среди гражданских лиц пока нет.