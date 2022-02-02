В WhatsApp появится важная функция

В мессенджере WhatsApp скоро появятся реакции на сообщения. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Сначала эта функция появилась в iMessage, а не так давно ее добавили и в Telegram. Пользователи могут выбрать нужный эмодзи при длительном нажатии на сообщение.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

Когда реакции появятся в официальной версии мессенджера, пока неизвестно. Ранее стало известно о том, что Google лишит пользователей WhatsApp безлимитного хранилища данных - таким образом, все фотографии станут учитываться в общем объеме хранилища.