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В WhatsApp появится важная функция

Текст:   Иван Черноусов
02.02.2022,  
17:11
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В мессенджере WhatsApp скоро появятся реакции на сообщения. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Фото: iStock
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Сначала эта функция появилась в iMessage, а не так давно ее добавили и в Telegram. Пользователи могут выбрать нужный эмодзи при длительном нажатии на сообщение.

Когда реакции появятся в официальной версии мессенджера, пока неизвестно. Ранее стало известно о том, что Google лишит пользователей WhatsApp безлимитного хранилища данных - таким образом, все фотографии станут учитываться в общем объеме хранилища.

WhatsApp
Фото: Istock
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