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02.02.2022 08:24
Рубрика: Видео

Видео: в последнюю секунду успел ускользнуть из-под колес грузовика

Текст: Вадим Давыденко

Доля секунды отделила жизнь малазийского мотоциклиста от смерти: замешкайся он хоть чуть-чуть - оказался бы под колесами груженой фуры. Но он оказался быстр, как молодая антилопа, и юрок, как ящерица.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ДТП произошло в штате Селангор на западе Малайзии, где традиционные для начала года муссоны приносят с материка проливные дожди. Именно ливень и скользкий асфальт стали причиной того, что лихой мотоциклист не удержался в своей полосе и его понесло вправо. От столкновения с легковушкой его спасли реакция автомобилиста, а вот не попасть под колеса фуры - тут уже пришлось самому постараться.

Упав на асфальт и памятуя о надвигающемся грузовике, наш герой не стал даже подниматься на ноги и стартовал буквально на четвереньках. Именно это его и спасло - полсекунды спустя мотоцикл хрустнул под колесами фуры. Никто, кроме самого байкера, в произошедшем не виноват: грузовик, надо признать, остановился достаточно быстро.

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#видео