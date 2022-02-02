Видео: в последнюю секунду успел ускользнуть из-под колес грузовика

Доля секунды отделила жизнь малазийского мотоциклиста от смерти: замешкайся он хоть чуть-чуть - оказался бы под колесами груженой фуры. Но он оказался быстр, как молодая антилопа, и юрок, как ящерица.

ДТП произошло в штате Селангор на западе Малайзии, где традиционные для начала года муссоны приносят с материка проливные дожди. Именно ливень и скользкий асфальт стали причиной того, что лихой мотоциклист не удержался в своей полосе и его понесло вправо. От столкновения с легковушкой его спасли реакция автомобилиста, а вот не попасть под колеса фуры - тут уже пришлось самому постараться.

Упав на асфальт и памятуя о надвигающемся грузовике, наш герой не стал даже подниматься на ноги и стартовал буквально на четвереньках. Именно это его и спасло - полсекунды спустя мотоцикл хрустнул под колесами фуры. Никто, кроме самого байкера, в произошедшем не виноват: грузовик, надо признать, остановился достаточно быстро.