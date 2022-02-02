Volkswagen готовит новый большой кроссовер

Volkswagen проводит в Скандинавии доводочные испытания кроссовера с кодовым обозначением VW416/3, его замаскированный прототип подловил фотограф издания Motor1.

Новая машина создается специально для рынка Китая, там же ее будут производить - на мощностях завода совместного предприятия FAW-Volkswagen.

В иерархии кроссоверов, производимых FAW-VW, VW416/3 займет ступень между компактным Volkswagen Tayron (габаритная длина 4,6 м) и полноразмерным Volkswagen Talagon (длина 5,15 м).

Пятидверный кузов нового кроссовера имеет собственный стайлинг, сочетающий элементы классического внедорожника, вроде высокой передней части с горизонтальным капотом, и легкового универсала, как, например покатые стойки крыши и колеса небольшого диаметра.

Что касается технической части, с большой вероятностью можно предположить, что кроссовер построен на модульной переднеприводной платформе MQB с поперечным расположением двигателя и будет производиться параллельно с Volkswagen Talagon и Tayron на заводе компании в Тяньцзине.

Оборудовать новый кроссовер будут 2,0-литровым двигателем TSI в двух конфигурациях - 186 л.с. и 320 Нм и 220 л.с. и 350 Нм. Не исключено, что автомобиль также будут оснащать 2,5-литровой рядной "шестеркой" VR6 с турбокомпрессором (295 л.с., 500 Нм).