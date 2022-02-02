Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.02.2022 10:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen готовит новый большой кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Volkswagen проводит в Скандинавии доводочные испытания кроссовера с кодовым обозначением VW416/3, его замаскированный прототип подловил фотограф издания Motor1.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Из какого мусора Volkswagen построил новый электрокар. Дизайнер все объяснил

Новая машина создается специально для рынка Китая, там же ее будут производить - на мощностях завода совместного предприятия FAW-Volkswagen.

В иерархии кроссоверов, производимых FAW-VW, VW416/3 займет ступень между компактным Volkswagen Tayron (габаритная длина 4,6 м) и полноразмерным Volkswagen Talagon (длина 5,15 м).

Пятидверный кузов нового кроссовера имеет собственный стайлинг, сочетающий элементы классического внедорожника, вроде высокой передней части с горизонтальным капотом, и легкового универсала, как, например покатые стойки крыши и колеса небольшого диаметра.

Что касается технической части, с большой вероятностью можно предположить, что кроссовер построен на модульной переднеприводной платформе MQB с поперечным расположением двигателя и будет производиться параллельно с Volkswagen Talagon и Tayron на заводе компании в Тяньцзине.

Оборудовать новый кроссовер будут 2,0-литровым двигателем TSI в двух конфигурациях - 186 л.с. и 320 Нм и 220 л.с. и 350 Нм. Не исключено, что автомобиль также будут оснащать 2,5-литровой рядной "шестеркой" VR6 с турбокомпрессором (295 л.с., 500 Нм).

Фото: www.motor1.com
#Volkswagen