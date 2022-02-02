Врач Адмайр: Заражение "омикроном" похоже на пищевое отравление

Американские врачи заявили, что часть пациентов, заразившихся штаммом "омикрон", жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и потерю аппетита. Билл Адмайр отметил, что такие симптомы обычно бывает у людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Например, при отравлении.

"С "омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов", - сказал медик в эфире WPMI-TV.

Специалисты советуют людям, у которых, помимо симптомов ОРВИ, появились еще и проблемы с ЖКТ, меньше контактировать с окружающими и как можно быстрее обратиться к врачу. Высока вероятность, что у вас новый вариант SARS-CoV-2.

Ранее глава ковидного госпиталя Заур Шугушев, анализируя информацию о своих пациентах, перечислил симптомы, характерные именно для "омикрона": боль в горле и мышцах, усталость, повышенная температура тела.