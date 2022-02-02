Глава ковидного госпиталя Шугушев рассказал об особенностях "омикрона"

Инфицированные штаммом "омикрон" реже попадают в больницу. И симптомы у них другие. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Заур Шугушев - глава временного госпиталя, куда поступают пациенты с COVID-19.

Врач отметил, что граждане стали более информированными и сознательными, то есть своевременно обращаются за медицинской помощью, не занимаются самолечением. Именно поэтому стало меньше тяжелых пациентов. "То есть большинство пациентов - это не запущенные случаи. Сейчас 75 процентов госпитализированных - это среднетяжелые случаи", - подчеркнул специалист.

Он также перечислил симптомы, характерные именно для "омикрона": боль в горле и мышцах, усталость, повышенная температура тела. "Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ. Раньше это соответствовало сезонному гриппу", - добавил специалист.

Опрошенные "Российской газетой" эксперты отмечают, что, кроме классических признаков ОРЗ и гриппа, отличительной особенностью "омикрона" может быть разнообразная сыпь и раздражение на коже - от пятен до пузырьков.

"Безусловно, когда в организм попадает вирус, это - отравление, которое дает осложнение и на почки, и на все органы, и на легочную ткань", - говорит терапевт Марина Астафьева. - SARS-CoV-2 может вызывать практически любого рода боль. И это лишь начало заболевания. При наличии хронических болезней людям приходится тяжелее всего".