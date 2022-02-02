Врач Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами "стелс-омикрона"

Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" - BA.2 или "стелс-омикрона" - являются кашель и потеря обоняния. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Симптомы похожи на проявления предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса", - цитирует РИА Новости врача. По его словам, желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет - иммунизирован человек или нет.

Поздняков привел в пример Данию, где высокий процент вакцинированных и фиксировался рост распространения данного подвида "омикрона". Однако в этой стране BA.2 не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализаций в целом.

Ссылаясь на опыт Дании, инфекционист отметил, что "при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм "омикрона" больших проблем не вызывает".

Ранее датские ученые установили, что подтип "омикрона" BA.2 более заразен по сравнению с исходным BA.1. Исследование показало, что люди, инфицированные этим подтипом, имеют 39-процентный риск заразить других в течение недели.