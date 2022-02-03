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03.02.2022 13:00
Рубрика: Легковые авто

Аналитики рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Сейчас спрос на новые автомобили значительно превышает предложение, но ситуация может измениться к лучшему в 2023 году. Особенно остро кризис проявился на зрелых рынках.

Фото: Istock
Выпускают ли еще "автомобили-миллионники"

Об этом свидетельствуют данные американского консалтингового агентства LMC Automotive, пишет Wardsauto.

По словам главы агентства Пита Келли, дефицит больше отразился на зрелых и устоявшихся рынках, поскольку для них требуются более современные автомобили с более совершенной технической начинкой и электроникой, так как для их производства нужно больше чипов. И возможности быстрого решения проблемы с нехваткой электронных комплектующих нет.

Пит Келли предполагает, что на американском рынке значительного улучшения не будет до конца 2022 года. Агентство прогнозирует рост продаж легковых автомобилей в США, Канаде и Мексике приблизительно на 6,3 процента по сравнению с 2021 годом. По оценкам аналитиков, нехватка чипов приведет к недопроизводству 4,8 миллиона автомобилей по всему миру, что вдвое меньше показателя 2021 года.