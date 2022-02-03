Аналитики рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

Сейчас спрос на новые автомобили значительно превышает предложение, но ситуация может измениться к лучшему в 2023 году. Особенно остро кризис проявился на зрелых рынках.

Об этом свидетельствуют данные американского консалтингового агентства LMC Automotive, пишет Wardsauto.

По словам главы агентства Пита Келли, дефицит больше отразился на зрелых и устоявшихся рынках, поскольку для них требуются более современные автомобили с более совершенной технической начинкой и электроникой, так как для их производства нужно больше чипов. И возможности быстрого решения проблемы с нехваткой электронных комплектующих нет.

Пит Келли предполагает, что на американском рынке значительного улучшения не будет до конца 2022 года. Агентство прогнозирует рост продаж легковых автомобилей в США, Канаде и Мексике приблизительно на 6,3 процента по сравнению с 2021 годом. По оценкам аналитиков, нехватка чипов приведет к недопроизводству 4,8 миллиона автомобилей по всему миру, что вдвое меньше показателя 2021 года.