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03.02.2022 19:28
Рубрика: Власть

Арктические регионы готовы стать привлекательными для жизни

Текст: Татьяна Сухановская ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Молодежь хочет работать в Арктике: 76 процентов петербургских студентов считают заработки в Арктической зоне России и на Севморпути выше, чем в городе на Неве, а 44 процента готовы поехать туда после окончания обучения. Эти данные озвучили в Проектном офисе развития Арктики на заседании своего дискуссионного клуба.
В Арктике сегодня очень ждут летчиков, строителей, метеорологов, моряков. Фото: Лев Федосеев/ТАСС В Арктике сегодня очень ждут летчиков, строителей, метеорологов, моряков. Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Арктике сегодня очень ждут летчиков, строителей, метеорологов, моряков. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Тем временем кадровый голод ощущают большинство северных регионов - согласно информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, потребность работодателей высоких широт оценивается сегодня в 182,4 тысячи новых рабочих мест.

Фото: iStock
Жители всех регионов получили право на бесплатный гектар земли в Арктике

В Архангельской области, к примеру, повсеместно требуются не только врачи и учителя, но и высокооплачиваемые специалисты для работы в лесном комплексе, дорожники, строители. В Северную гидрометслужбу сейчас приглашают аэрологов, метеорологов и даже начальников станций с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опытные кадры стареют, новые - не едут.

В арктической авиации тоже "в бой идут одни старики" - пилотам-"пацанам" здесь радуются ничуть не меньше, чем новым самолетам. Неудивительно: вертолетчиков со средним образованием готовит единственное училище в стране. Но свои новенькие дипломы выпускники обычно относят в большие авиакомпании, с которыми арктические предприятия не могут конкурировать. Об этом рассказал "РГ" директор по развитию 2-го Архангельского авиаотряда Лев Левит:

- Необходимо, на мой взгляд, предусмотреть систему квотирования бюджетных мест для людей, которые будут работать в Арктике, - отметил эксперт. - Выпускники могли бы начинать карьеру в малой авиации, набираться опыта и одновременно продолжать учиться в высших учебных заведениях.

Отметим, что многие предприятия Арктики сегодня дают ответ на "квартирный вопрос". В Поморье, к примеру, это не только крупные компании по лесопереработке, но и бюджетная сфера. Так, в Архангельске вновь прибывающим в город учителям начали даже доплачивать по десять тысяч в месяц за аренду жилья. Лишь бы приезжали!

Дело в том, что вузы и колледжи Арктической зоны РФ могут принимать на обучение не более 60 процентов выпускников школ. Вся надежда - на другие регионы. Тем временем в Российском гидрометеорологическом университете во время опросов студентов выяснили, что им не хватает элементарной информации о рынке рабочей силы в Арктике. Куда звонить? Кому писать? Об идее создания Атласа арктических профессий напомнил гендиректор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий:

Разработан единый дизайн-код городов и поселков Арктики

- Но как к нему подступиться? Ситуация на рынке труда постоянно меняется. Я бы не хотел, чтобы в атласе получились профессии типа "пастух дронов Яндекс".

А вот собственный "практический атлас" придумали на Чукотке. Как рассказала член Комитета Госдумы по делам национальностей Елена Евтюхова, власти Чукотки организовывали в округе практику студентов из центральных районов России.

В результате появляются те, кто готов переехать сюда и заняться оленеводством, при этом ребята уже четко понимают, что "не в филармонию пришли наниматься".

В ближайшем будущем северным регионам понадобятся также специалисты по беспилотникам, сити-фермерству и альтернативной энергетике 

Тем временем координатор Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников считает, что в ближайшем будущем северным регионам понадобятся также специалисты по беспилотникам, сити-фермерству и альтернативной энергетике: Росатом, к примеру, уже начал готовить кадры для заполярных акваэлектростанций. Возникают и совершенно неожиданные идеи: так, в Проектный офис развития Арктики недавно пришло предложение... по разведению арктических пчел.

Власть Работа власти Регионы Арктика: битва за ресурсы

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