Автодилеры ожидают дальнейшего роста цен на автомобили

Новые автомобили в прошлом году подорожали в среднем на 20%, рост цен в таких же пределах возможен и в этом году, заявили представители авторынка.

"Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание безусловно будет. Об объемах подорожания можно судить субъективно. Действительно 20% подорожание в течение года - это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся", - сказал генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский в ходе пресс-конференции на площадке НСН.

Он отметил, что на рынке сохраняется нестабильность. Горизонт планирования поставок автомобилей от производителей сейчас составляет максимум два месяца. К тому же многие поставщики сейчас уже переносят основную часть поставок на вторую половину года. "Ситуация во втором полугодии будет хуже, чем на данный момент", - заметил Ольховский. По его мнению, может усугубиться ситуация с комплектующими. Производство опять будет нарушено, станут приходить недокомплектованные автомобили. При этом на динамику цен будет также оказывать влияние курса рубля.

С такой оценкой ситуации согласен директор локации РОЛЬФ Ясенево Алексей Голубятников. По его мнению, основания для роста цен сохранятся, но сложно прогнозировать уровень повышения стоимости автомобилей. При этом, производители сами разгоняют цены. Если один производитель повышает цены по каким-то причинам, остальные начинают подтягиваться, чтобы также получить больше прибыли, пояснил он.

На данный момент купить возможно любой автомобиль, если есть необходимая сумма денег, указывают представители авторынка. Но автомобили нужного цвета или определенной комплектации придется ждать. Сейчас в зависимости от производителей, в среднем период ожидания составляет 3-4 месяца.

По оценке автодилеров, в прошлом году в среднем цены на автомобили выросли на 20%.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин отметил, что автомобили в прошлом году подорожали на 70%. Автомобиль средней категории можно было купить ранее по цене до 2 млн рублей, сейчас точно такой же автомобиль можно купить по цене уже около 3 млн рублей, привел он аргумент.