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03.02.2022 23:27
Рубрика: Легковые авто

Автодилеры ждут, что машины продолжат дорожать

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 25 (8673)
Новые автомобили в прошлом году уже подорожали в среднем на 20% и могут дорожать дальше в таких же пределах, считают представители авторынка. Рост цен разгоняют и сами покупатели, готовые брать растущие в цене автомобили в кредит, добавляют эксперты.
Ради покупки нового автомобиля многие российские потребители готовы возложить на себя бремя кредита. Фото: Сергей Михеев Ради покупки нового автомобиля многие российские потребители готовы возложить на себя бремя кредита. Фото: Сергей Михеев
Ради покупки нового автомобиля многие российские потребители готовы возложить на себя бремя кредита. Фото: Сергей Михеев

"Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание, безусловно, будет. Пожалуй, повышение цен на 20% в течение года - это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся", - сказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. С такой оценкой согласен директор "Рольф Ясенево" Алексей Голубятников. По мнению представителей авторынка, основания для роста цен сохранятся, хотя прогнозировать пределы роста сложно. Сейчас можно купить любой автомобиль, были бы деньги. Но авто определенного цвета или комплектации придется подождать три-четыре месяца.

Фото: EPA
Налог на роскошь для автомобилей привяжут к мощности двигателя

Пока на рынке сохраняется нестабильность, горизонт планирования поставок автомобилей от производителей составляет всего два месяца. К тому же многие поставщики уже переносят основную часть поставок на вторую половину года. Но во втором полугодии ситуация может быть хуже, чем сейчас, поскольку не решена глобальная проблема с поставками комплектующих, отмечает Ольховский. По его мнению, производство опять будет нарушено, станут приходить недоукомплектованные автомобили. Влияние на динамику цен также будет оказывать курс рубля.

На стоимость автомобилей будет влиять нестабильность поставок комплектующих и курс рубля

Разгоняют цены производители, замечает Голубятников. Если один из них по каким-то причинам повышает стоимость продукции, остальные начинают подтягиваться, чтобы получить больше прибыли, пояснил он.

Стремительный рост цен провоцируют и покупатели. За рубежом, если цены повышаются, потребители просто перестают брать автомобили, говорит председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий. Но у российских потребителей другая психология. Они стремятся купить автомобиль как можно быстрее, пока цены не выросли еще больше. Причем, если не хватает своих средств, российские автомобилисты активно привлекают кредиты. В результате растет финансовая нагрузка на население.