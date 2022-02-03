Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг вечером выросла на 1,8% - до 91,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent превышала этот уровень в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов дорожала на 2,03% - до 90,05 доллара за баррель.

На прошлой неделе отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года "пробила" российская нефть марки Urals. Аналитики в тот момент отмечали, что большинство факторов подорожания российской нефти в Европе связано с политикой, но основная причина все же имеет исключительно экономический характер. Она заключается в европейском энергетическом кризисе. Дело в том, что при сильно выросших ценах на газ часть потребителей перешла на использование мазута в качестве печного топлива. А он производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах именно из нефти марки Urals.