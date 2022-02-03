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03.02.2022 11:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Две первые Toyota Tundra нового поколения продали за 1,2 млн долларов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota с аукциона в США продала два первых экземпляра рамного полноразмерного пикапа Tundra нового поколения, причем они "ушли" по рекордным для этой массовой модели ценам - за машину с VIN-номером 001 заплатили 700 000 долларов (чуть более 53 млн рублей по текущему курсу), экземпляр VIN 002 реализовали за 550 000 долларов (почти 42 млн рублей).

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Вместе с автомобилями Toyota предоставила покупателям дизайнерские эскизы модели в рамке с автографами авторов ее облика, а также билеты на двоих для поездки в Парк-Сити, штат Юта, для участия в программе поддержки Паралимпийской сборной США. Кроме того, крышки двигателей проданных экземпляров подписал главный инженер североамериканского отделения Toyota Майк Свирс.

Оба пикапа оснащены гибридной системой i-Force Max, которая сочетает в себе 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель, установка развивает 437 л.с. мощности и 790 Нм крутящего момента.

Вырученные от продажи пикапов 1,25 млн долларов японский автогигант сразу направил в Паралимпийский фонд Toyota US, который создан для поддержки профессиональных спортсменов с ограниченными возможностями.

Toyota Tundra нового поколения XK70 представили в сентябре 2021 года, он построен на удлиненной версии платформы Toyota F1 (TNGA-F), на которую также опирается внедорожник Land Cruiser 300. Tundra производится только в США, а продается - в США и Канаде. Грузоподъемность автомобиля составляет 880 кг, максимальная масса буксируемого прицепа - 5445 кг.

#Toyota