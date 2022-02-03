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03.02.2022 15:03
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, можно ли доверять "индексу бигмака"

Текст: Роман Маркелов
Рубль в очередной раз стал самой недооцененной валютой в мире, если верить "индексу бигмака", который составляет с 1986 года журнал The Economist.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Так, свежий расчет индекса показал, что в январе сэндвич в России стоил 135 рублей, а в США - 5,81 доллара (около 444 рублей).

Фото: istock
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Таким образом, если следовать логике составителей индекса, справедливый курс российской валюты к доллару должен составлять 23,24 рубля (сейчас биржевой курс находится возле 76,5 рубля, таким образом, он недооценен по "индексу бигмака" на 70%). О том, можно ли доверять "индексу бигмака" и действительно ли недооценен рубль, рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

"Индекс бигмака" популярен в силу обывательской понятности и простоты (это очищенная от подробностей и упрощенная иллюстрация термина "паритет покупательной способности" - "РГ"), говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов. Грубо говоря, он показывает зависимость стоимости бургера от доходов или национальной валюты, при этом иногда его привязывают и к ВВП, и к другим макроэкономическим показателям.

Пробел, по словам Маслова, заключается в том, что "Макдоналдс" использует локальных поставщиков сырья, и стоимость этого сырья может сильно отличаться от страны к стране, в зависимости от ее расположения, типа экономики, институтов и так далее. "Научность в индексе присутствует скорее косвенная, то есть статистически и математически это понятный и прозрачный инструмент. Однако это не означает, что данные релевантны для всей выборки, и данный индекс является очень упрощенной моделью, действующей только при сравнении внутри групп стран со схожими характеристиками", - отмечает Маслов.

По словам финансового аналитика УК "Открытие" Олега Федоровича, несовершенство индекса было подчеркнуто созданием аналогичного индекса IPod (плеер, который производит компания Apple - "РГ") австралийским банком Commonwealth Securities. "Если в одних странах бигмак был дешевле, чем в США, то в то же время IPod мог стоить в тех же странах дороже, чем в США. Это подчеркивает необходимость учитывать более широкий круг товаров и услуг для международного сопоставления цен и паритета покупательной способности. Такие международные институты как Всемирный банк и МВФ для международных сопоставлений используют реальные эффективные обменные курсы (учитывающие торговый оборот и инфляцию за определенный период), а также рассчитывают ВВП на основе паритета покупательной способности", - рассказывает Федорович.

В целом "индекс бигмака" дает очень грубую оценку уровня потребления в стране и того, какая часть от дохода тратится на базовое потребление - в данном случае, еду в усредненном ресторане сети "Макдоналдс", говорит Маслов. "По нему можно понять, какая страна "богаче", а какая "беднее", с точки зрения потребления граждан. Так, очевидно, что бигмак в Норвегии стоит дороже бигмака в России, так как зарплата норвежца значительно выше, однако, это вовсе не означает что на все товары и услуги потребление в Норвегии будет выше, чем в России", - указывает Маслов.

Фото: istock
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Условным можно считать не только "индекс бигмака", но и само понятие "недооцененности" какой-либо валюты. Это, скорее, неофициальный термин, который говорит о "том, что было бы, если бы не было…", что вряд ли можно назвать объективным подходом, подчеркивает Маслов.

"В случае рубля это скорее говорит об огромном потенциале российской экономики, но геополитическая неопределенность, неразвитость институтов и общий негативный фон вокруг России препятствуют укреплению отечественной валюты", - рассказывает он. Впрочем, по словам аналитика, не стоит забывать что Россия - страна-экспортер, и слабая национальная валюта играет на руку производителям товаров и услуг на экспорт, но понижает потребление иностранных товаров внутри страны.

По мнению Федоровича, недооцененность на основе реальных курсов лучше использовать для долгосрочных прогнозов, в кратко- и среднесрочном периодах они часто бесполезны. "Если мы вспомним 2008-й и 2014-й годы, то и тогда "индекс бигмака" перед падением рубля указывал на недооцененность рубля, но это не помешало курсу падать дальше", - сказал эксперт.

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