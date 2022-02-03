Фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова вошел в программу фестиваля SXSW

Экшн-комедия "Оторви и выбрось" режиссера Кирилла Соколова будет участвовать в официальном киносмотре фестиваля SXSW, который пройдет в этом году с 11 по 20 марта.

Российская премьера комедии состоялась на фестивале "Кинотавр" в 2021 году, правда, там картина осталась без призов, однако многим первым зрителям, включая обозревателя "РГ" она понравилась.

"Оторви и выбрось" - остроумная комедия о трех женщинах из разных поколений одной семьи. Продюсеры картины Артем Васильев и Игорь Мишин. В главных ролях: Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, София Кругова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Николай Шрайбер, Даниил Стеклов и Игорь Грабузов. Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".

Попасть в программу South by Southwest (SXSW) - это большое достижение. Знаменитый фестиваль ежегодно проходит в городе Остин (штат Техас). Этому киносмотру успешно удалось объединить в себе музыку, кино, медиа, технологии и искусство. Фестиваль проводится с 1987 года и является одним из самых инновационных и независимых в США.

"Это невероятная радость! South by Southwest - большущий, крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское, жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты, как Теренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана... Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины", - говорит Кирилл Соколов, режиссер фильма.

В российский прокат "Оторви и выбрось" выйдет уже этой весной. Его выпустит компания "Про:взгляд". Производство фильма - Metrafilms.