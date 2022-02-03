ГИБДД начнет бороться с "автоловушками" на дорогах

Заработал новый всероссийский информационный проект "Дорожные ловушки". Уже из названия видно, чему он должен послужить. Его задача устранить эти самые дорожные ловушки, сообщается на сайте МВД России.

Организован этот проект Госавтоинспекцией МВД России совместно с Общественной палатой и Информационным центром по автомобильным дорогам "Информавтодор". Если водитель столкнулся с такой организацией дорожного движения, когда даже если очень не хочешь, то все равно нарушишь правила дорожного движения, он может сообщить о таком месте на специальном сайте. Там размещена форма для обращения. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, регион, адрес электронной почты и телефон. А также объяснить суть проблемы. Кроме того, желательно прикрепить фото.

Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения.

Организаторы проекта отмечают, что информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. Если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то "Информавтодор" будет проводить данную работу своими силами.

Предполагается, что итогом проекта станет устранение зон на дороге и участков проезжей части, где водители вынужденно нарушают правила дорожного движения.