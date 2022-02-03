Глава Минздрава Франции Веран: Пик пятой волны COVID-19 пройден

Франция преодолела пик пятой волны пандемии. Об этом заявил глава Минздрава Оливье Веран. Он отметил, что худшее осталось позади, но ситуация во многих больницах остается напряженной.

По словам министра, с начала пандемии коронавирус в той или иной форме затронул каждого второго француза. А штамм "омикрон" выявлен у 15 миллионов жителей страны, пишет ТАСС.

Антирекорд по числу инфицированных был зафиксирован 25 января - более 500 тысяч заразившихся.

Второго февраля в республике отменили часть коронавирусных ограничений. Теперь требование носить маски на улицах больше не является обязательным. Работодатели могут не отправлять сотрудников "на удаленку".