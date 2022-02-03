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Рубрика: В мире

Глава Минздрава Франции Веран: Пик пятой волны COVID-19 пройден

Франция преодолела пик пятой волны пандемии. Об этом заявил глава Минздрава Оливье Веран. Он отметил, что худшее осталось позади, но ситуация во многих больницах остается напряженной.

Во Франции группа преступников подделала 62 тысячи ковид-сертификатов

По словам министра, с начала пандемии коронавирус в той или иной форме затронул каждого второго француза. А штамм "омикрон" выявлен у 15 миллионов жителей страны, пишет ТАСС.

Антирекорд по числу инфицированных был зафиксирован 25 января - более 500 тысяч заразившихся.

Второго февраля в республике отменили часть коронавирусных ограничений. Теперь требование носить маски на улицах больше не является обязательным. Работодатели могут не отправлять сотрудников "на удаленку".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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