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03.02.2022 19:52
Рубрика: Власть

Главы МИД РФ и КНР высоко оценили состояние стратегического партнерства

Текст: Юрий Когалов

Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе переговоров в Пекине высоко оценили состояние стратегического партнерства между двумя странами. Об этом проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как обратили внимание на Смоленской площади, основной задачей встречи министров стала подготовка проведения первого за два года очного российско-китайского саммита. Лавров и Ван И "сверили часы" по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах. "Они дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнерства, высказались за дальнейшее уплотнение совместных усилий на международной арене", - указали в МИД РФ.

Как отмечается, обмен мнениями прошел в традиционно дружеской атмосфере. Министры обсудили широкий спектр актуальных глобальных и региональных проблем, включая ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это приобрело особую важность "в усилий США и их союзников по созданию в регионе узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности". Стороны констатировали схожесть позиций по всем этим вопросам, подтвердили важность регулярных контактов и обмена мнениями.

"Высоко ценим беспрецедентный уровень взаимодействия с нашими китайскими друзьями, их твердую, взаимную поддержку. Наши отношения опираются на широкий общественный консенсус в обеих странах. Они самодостаточны, устойчивы и не подвержены влиянию политической конъюнктуры, и не направлены против третьих стран", - указал Лавров. По его словам, тесная работа внешнеполитических ведомств двух стран Она способствует укреплению стабильности и предсказуемости в международных делах.

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