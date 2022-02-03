Какие кроссоверы появятся в России в феврале

В последний месяц зимы автомобильные компании порадуют россиян не так уж и большим количеством новинок. Но несколько премьер все-таки состоится.

Nissan Pathfinder

Без сомнения главной новинкой в этом месяце станет большой SUV от Nissan. Не так давно японская компания объявила цены на Pathfinder. Базовая комплектация стоит 4 285 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 995 000 рублей.

Дизайн экстерьера благодаря "бровям" дневных ходовых огней и блок-фары под ними напоминает новый X-Trail, но вместе с тем Pathfinder выглядит мощнее и основательнее.

В сравнении с прошлым поколением новинка имеет прямые линии кузова, а три прорези под кромкой капота отсылают к первому поколению внедорожника, тогда ещё рамному Nissan Terrano (1987-1995гг.).

Внутри Pathfinder прямо как в X-Trail: всё, кроме формы торпедо, сделано под копирку с поправкой на габариты и премиальность.

Вседорожник уже в начальном исполнении оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, приборной панелью с семидюймовым многофункциональным дисплеем, мультимедийной системой с монитором диагональю 8 дюймов и возможностью синхронизации мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto, а также системой NissanConnect Services.

Двигатель остался прежним - V6 объёмом 3.5 литра (275 л.с.). Вариатор уступил место 9-диапазонной АКП, у полноприводной трансмиссии есть семь режимов работы, включая режим буксировки.

Для нашего рынка новый Pathfinder будет поставляться из США. Производство налажено на заводе марки в Смирне, штат Теннесси.

Geely Atlas Pro

Кроссовер Geely Atlas Pro появился в России во второй половине 2021 года. Он стал первым в стране автомобилем из массового сегмента с мягким гибридом - системой, которая добавляла крутящего момента 177-сильному мотору и позволяла немного сэкономить на топливе.

А в этом году у модели появилась комплектации без полного привода и системы мягкого гибрида, но с "автоматом" вместо "робота". Такие машины стоят от 1 834 990 - это на 265 тысяч рублей дешевле самого доступного варианта с полным приводом.

В компании утверждают, что и без гибридной технологии расход у таких кроссоверов не превысит 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле.

Оборудование базовой комплектации Comfort предусматривает фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, датчики давления в шинах и задний парктроник. Кроме того, автомобиль оснащен 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, а также четырьмя USB-портами. Салон кроссовера отделан эко-кожей.

Исполнение Luxury отличается 18-дюймовыми дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, задними динамическими указателями поворота, а также подсветкой зоны выхода при открывании передних дверей. Кроме того, такой Atlas Pro укомплектован передними датчиками парковки, системой кругового обзора, функцией автозатемнения и электроприводом складывания боковых зеркал заднего вида, а также боковыми шторками безопасности и датчиком дождя. В список оборудования входят аудиосистема с восемью динамиками и бесключевой доступ в салон.

Производство модели организовано на белорусском заводе "БелДжи".

Некогда самый популярный китайский автомобиль в России Geely Atlas в прошлом году разошелся тиражом почти в 9 тысяч экземпляров, заняв лишь седьмое место среди моделей из КНР.