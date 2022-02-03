Китайский Dongfeng готовит ответ электрическому Hummer за 8,4 млн рублей

Компания Dongfeng работает над моделями на новой платформе MORV, которая предназначена для электромобилей. В настоящее время запланировано три модели.

По данным The Car News China, первым появится M18-1 - внедорожник, который условно можно назвать электрической версией Warrior. Другие модели отличаются цифрой в индексе - M18-2 и M18-3, и, вероятно, являются тем же автомобилем, но в других типах кузова.

M18 будет иметь длину около 5.2 метра и салон на шесть мест. По весу электрический внедорожник окажется легче бензинового Dongfeng Warrior: 3.5 против 3.1 тонны. В движение автомобиль будет приводить силовая установка мощностью 1070 л.с., которая, по расчётам, позволит разгоняться с места до 100 км/ч за пять секунд.

Ёмкость аккумулятора составит 140 кВт·ч, а планируемое энергопотребление - 26 кВт·ч на 100 км, то есть запас хода внедорожника - около 540 км.

Под выпуск семейства Dongfeng M18 строят отдельный завод с инжиниринговым центром на площади 9.6 Га. Планируемая мощность на первом этапе составит 20 тысяч автомобилей M18-1 и М18-2, на втором этапе объёмы вырастут до 50 тысяч, которые распределят уже между тремя модификациями: на М18-1 и М18-2 будет приходится 28 тысяч, оставшиеся 12 тысяч - на М18-3.

Старт производства запланирован на 2023 год. Ежемесячно в Dongfeng планируют продавать более четырёх тысяч электрических внедорожников. Преимуществом новых М18 будет являться отсутствие прямых конкурентов в Китае, да и в мире единственной альтернативой ему является Hummer EV. Прогнозируемая цена - 600 000-700 000 юаней (7.2 - 8.4 млн рублей).