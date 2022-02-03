Комплекс "Тоски": В Казани открылся 40-й Шаляпинский фестиваль

По традиции Международный оперный фестиваль им. Ф. Шаляпина открылся в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля премьерой. На этот раз - оперой "Тоска" Пуччини в постановке Юрия Александрова. Дирижер - Ренат Салаватов.

Зал ахнул, когда перед спектаклем со вступительным словом вышла Любовь Казарновская, которая когда-то пела Тоску, но вспоминала она, прежде всего, свое участие в опере "Евгений Онегин" Чайковского в партии Татьяны. В 1982 году ее, тогда еще неизвестную большому миру студентку последнего курса Московской консерватории, пригласили спеть на самом первом фестивале им. Ф. Шаляпина.

За сорок лет за Шаляпинским фестивалем закрепилась репутация ведущего оперного смотра, дающего срез лучших вокальных достижений страны и других стран ближнего (и в небольшой дозе - дальнего) зарубежья. В списке певцов, приезжавших в Казань, встречаются имена баса Александра Ведерникова, исполнявшего партию Мельника в "Русалке" Даргомыжского, и контральто Тамары Синявской в Кармен в опере Бизе, тенора Юрия Марусина в партии Рудольфа в "Богеме" Пуччини и легендарной молдавской сопрано Марии Биешу, исполнявшей Чио-Чио-сан. Прославленная солистка Мариинского театра Ирина Богачева восхищала казанскую публику своей Мариной Мнишек в "Борисе Годунове" Мусоргского. В 1989 году на фестивале блеснул своим бархатным баритоном Дмитрий Хворостовский в партии Елецкого в "Пиковой даме" Чайковского и в том же году приезжала знаменитая литовская сопрано Ирена Милькявичуте спеть Дездемону, которую сегодня поет на лучших сценах мира ее дочь - Асмик Григорян. Не оставляла своим вниманием этот форум и Ирина Архипова. Баритон Николай Путилин, сегодня солист Мариинского театра появился на Шаляпинском еще до всяких званий как солист из Сыктывкара.

Фото: Предоставлено пресс-службой Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

Казанский оперный фестиваль, пройдя сквозь чреду социальных и общественных перемен, происходивших за сорок лет его истории в стране, удержал свои позиции. Правда, в этом году впервые за много лет в афише фестиваля нет традиционного финального гала-концерта с участием ведущих звезд (в силу усложнившейся логистики, обусловленной ограничениями и отменами). Но юбилейной афише грех жаловаться на события. Помимо основной, состоящей из восьми названий, представлена едва ли не более насыщенная параллельная программа, состоящая из лекций, кинопоказов, круглых столов, открытых репетиций, пользующихся невероятной популярностью.

Фото: Предоставлено пресс-службой Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

Так, премьеру "Тоски" Пуччини предварила лекция "Комплекс "Тоски": от Каллас до Нетребко". Слушатели узнали о том, что главная героиня оперы, согласно французскому драматургу Викторьену Сарду, по пьесе которого написана опера, пасла коз, прежде чем выйти на оперную сцену, воспитывалась в монастыре бенедиктинок, а за ее желание покинуть монастырь вступился сам Папа. Режиссер Юрий Александров вместе со своим постоянным партнером, художником-постановщиком Вячеславом Окуневым показали "Тоску" в привычных глазу пышных церковно-дворцовых интерьерах, щедро декорированных копиями картин мастеров XVIII века. В историю отношений главной героини и начальника тайной полиции Скарпиа, ненавидимого всеми, Александров вплел мотив библейского яблока. Скарпиа в спектакле демонстративно медленно разглядывал и чистил яблочко - образ соблазна, пока Тоска не заколола его.

Обе солистки, исполнявшие Тоску в премьерных спектаклях, представили разные интерпретации. Елена Михайленко показала Флорию в первом акте почти кафешантанной субреткой, без конца вертящейся и хохочущей - как того и требовал режиссер, обожающий гротеск и гипертрофированные жирные гримасы. Зоя Церерина напомнила об исполнительской традиции великой Марии Каллас, затушевав утрированный рисунок роли режиссера, представив трагический силуэт Тоски как во внешней жестикуляции, так и вокально, подкупая плотностью тона, ровностью регистров и драматической отточенностью артикуляции. Незадолго до казанского дебюта она впервые исполнила эту партию в спектакле Большого театра, сорвав оглушительные овации. Ее партнером - художником Марио Каварадосси - был тенор Федор Атаскевич, дебютант фестиваля, а расчетливым, циничным и саркастичным демоном Скарпиа - брутальный баритон Эвез Абдулла.

Фото: Предоставлено пресс-службой Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

Справка "РГ"

Среди событий 40-го Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина:

"Травиата" Верди с участием Владислава Сулимского - Жермона; "Аида" Верди с участием Оксаны Крамаревой и Михаила Пирогова; "Паяцы" Леонкавалло; "Борис Годунов" Мусоргского с солистами Большого и Мариинского театров - Михаилом Казаковым, Агундой Кулаевой, Сергеем Семишкуром; "Севильский цирюльник" Россини с участием Игоря Головатенко и Антониной Весениной; "Сююмбике" Ахияровой, где в титульной партии выступит Гульнора Гатина.