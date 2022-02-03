Машины, которые не стоит покупать. Рейтинг самых ненадежных автомобилей

Британское издание What Car? опубликовало рейтинг надежности подержанных машин возрастом от 6 до 15 лет, он составлен на основе опроса 13 тысяч автовладельцев.

Автомобилисты рассказали о поломках своих машин за последние 12 месяцев, а специалисты издания классифицировали их по 15 категориям: кузов, двигатель, тормоза, сцепление и коробка передач, электрика двигателя, топливная система, медиасистема и навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор, выхлопная система, не относящаяся к двигателю электрика и другое. В итоге для основных классов определены самые надежные и самые ненадежные модели авто.

Среди субкомпактных городских хэтчбеков наиболее высоким рейтингом надежности - 98,5% - обладает корейский Kia Picanto (2011-2017). С этой машиной практически нет серьезных проблем, лишь 6% владельцев жалуются на аккумулятор, но такая поломка легко и недорого исправляется.

Худшей среди городских моделей назвали Opel Corsa (2006-2014) - рейтинг надежности 73%. Более трети владельцев таких авто жалуются на серьезные поломки, которые касаются кондиционера, тормозной системы, двигателя, электрики, выхлопной системы, отделки интерьера, подвески и батареи.

В классе компактных семейных машин лидирует Mazda3 (2014-2019), рейтинг надежности 99,1%. 5% владельцев таких машин пожаловались на ремонт электрики, который, впрочем, занимал максимум сутки.

Кладезью проблем в классе компактных семейных авто оказалась Opel Astra с бензиновым мотором выпуска 2009-2015 гг., рейтинг надежности 37,9%. Потребители массово жалуются на поломки кондиционера, тормозов, двигателя, электрики, рулевого управления, топливной системы, подвески, а также ускоренную коррозию кузова.

Самым надежным авто среднего класса назвали Ford Mondeo последнего поколения (2014-2022), рейтинг - 100%. У этой модели никаких часто встречающихся поломок не выявили.

Хуже всех в среднем классе показал себя Mercedes-Benz C-Class с бензиновыми моторами выпуска 2014-2021, рейтинг надежности - 54%. Источником головной боли для владельцев являются в основном электрика двигателя и система питания, ремонт Mercedes при этом очень дорог - в среднем от 500 до 1000 фунтов стерлингов (50-100 тысяч рублей по текущему курсу). Саму машину по потребительским свойствам владельцы называют великолепной.

BMW 5-Series выпуска 2010-2017 гг. возглавил рейтинг надежности в бизнес-классе - 89,8%. Небольшое количество владельцев пожаловалась на проблемы с рулевым управлением, подвеской, кузовом, кондиционером, выхлопной системой. Однако в ремонте BMW 5-Series надолго не задерживается, ремонт ее относительно недорог (ниже 750 фунтов стерлингов).

Наименее надежной в бизнес-классе назвали Jaguar XF (53,0%). Хлопоты в этих машинах владельцам доставляют электрика, подвеска, тормоза, двигатель, выхлопная система, кондиционер. Часто ремонт слишком сложен и дорог. Один из владельцев рассказал, что ему даже пришлось заменить двигатель автомобиля после пробега в 110 тысяч километров.

Среди маленьких кроссоверов самым надежным является скромный Suzuki Vitara, рейтинг 100%, ни один из владельцев не сообщил о поломках за последние 12 месяцев. Его противоположностью можно назвать Mini Countryman выпуска 2010-2017 гг., рейтинг 83%, часты поломки двигателя, электрики, рулевого управления, подвески, а также коррозия кузова.

BMW X1 выпуска с 2015 года и далее лидирует в классе семейных кроссоверов, индекс 97,8%. Некоторые владельцы пожаловались на выхлопную систему и электрику.

Зато у Range Rover Evoque 2011-2019 гг. поломок - как из рога изобилия. Надежность этой машины оценили лишь в 61,7%, здесь ломается все - подвеска, коробка передач, сцепление, кондиционер, электрика, тормоза, навигация, двигатель, рулевое управление и т.д.

Наиболее долговечным среднеразмерным кроссовером в What Car? назвали Honda CR-V 2006-2012 гг. выпуска, индекс надежности машины - 95,8%. Неисправности у этого автомобиля находят редко, а если они и возникают, то ремонт занимает менее суток. Антиподом японской модели является Land Rover Discovery Sport с рейтингом 59,3%, больше всего проблем у него доставляют электрика и выхлопная система.

Рейтинг роскошных внедорожников возглавляет Porsche Macan выпуска с 2014 года и далее, его надежность оценили в 88,1%. Иногда могут возникнуть проблемы с коробкой передач/сцеплением или топливной системой. Land Rover Discovery 2004-2017 гг. в этом классе не даст расслабиться - поломка может возникнуть буквально в любом месте, ремонт очень дорог.

Лучшим электромобилем определили Nissan Leaf первого поколения (2011-2018 гг.), рейтинг - 100%. Худшим же электромобилем стала Tesla Model S выпуска с 2014 года и далее - жалуются на электрику, батарею, кузов, тормоза, внутреннюю отделку.

Что касается спорткаров, то наиболее надежной является Mazda MX-5 выпуска с 2015 года (95,5%), наиболее проблемным - BMW 3-Sereis Coupe 2006-2013 (68,6%).