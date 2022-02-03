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03.02.2022 17:57
Рубрика: Экономика

Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба

Текст: Нина Егоршева

Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба. Об этом стало известно по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар

По словам министра, которые приводит пресс-служба ведомства, вопрос доступности хлебобулочной продукции находится под пристальным вниманием Минсельхоза. "Благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции. Сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба", - говорится в сообщении. Так же уточняется, что в прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд рублей.

Также, по словам Патрушева, не менее 10 млрд рублей будет дополнительно выделено животноводам на закупку кормов в рамках поддержки молочной отрасли. Отмечается, что указанные меры позволят сохранить обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции, а также обеспечить рентабельность их производства.

Ранее сегодня Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках сахара. В ведомстве отметили, что в этом году дополнительно запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свеклу. Кроме того, сообщается, что в целях недопущения роста его стоимости, Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации в части установления предельных цен на сахар при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов.

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