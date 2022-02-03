Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба

Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба. Об этом стало известно по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По словам министра, которые приводит пресс-служба ведомства, вопрос доступности хлебобулочной продукции находится под пристальным вниманием Минсельхоза. "Благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции. Сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба", - говорится в сообщении. Так же уточняется, что в прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд рублей.

Также, по словам Патрушева, не менее 10 млрд рублей будет дополнительно выделено животноводам на закупку кормов в рамках поддержки молочной отрасли. Отмечается, что указанные меры позволят сохранить обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции, а также обеспечить рентабельность их производства.

Ранее сегодня Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках сахара. В ведомстве отметили, что в этом году дополнительно запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свеклу. Кроме того, сообщается, что в целях недопущения роста его стоимости, Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации в части установления предельных цен на сахар при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов.