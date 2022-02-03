Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках сахара

Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре, перебоев в его поставках не наблюдается. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что в этом году дополнительно запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свеклу.

"В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов", - говорится в заявлении.

В Минсельхозе также сочли необходимым разработать соответствующие рекомендации для торговых политик предприятий розничной торговли.

Ранее ФАС направила производителям сахара рекомендации по сдерживанию цен. Среди предлагаемых мер - введение максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лицам.