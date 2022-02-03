Минздрав: Физическая активность может предотвратить ряд тяжелых заболеваний

Физическая активность может предотвратить развитие целого ряда тяжелых заболеваний, среди которых некоторые виды рака и ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в ходе круглого стола "Российский спорт: развитие нации и интересы страны".

"Сегодня мы имеем конкретные подтверждения того, что физическая активность является чрезвычайно важной не только для поддержания здоровья, но и для профилактики целого ряда тяжелых заболеваний", - передает слова Салагая РИА Новости.

Представитель Минздрава отметил, что в мире примерно 6% смертности ассоциировано с низкой физической активностью, до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные цифры, по словам Олега Салагая, можно привести и другим заболеваниям, в частности, по раку кишечника, диабету, ишемической болезни сердца.

Ранее сегодня стало известно, что Минздрав обновил инструкцию к "Спутнику V" по итогам пострегистрационных испытаний. В частности, отмечается, эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 91% для базового (уханьского) штамма. В условиях доминирования штамма "дельта", что совпало с полугодовым периодом после вакцинации, эффективность вакцины несколько снизилась, но осталась достаточно высокой - 70,5%.