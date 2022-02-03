Минздрав обновил инструкцию к "Спутнику V" по итогам пострегистрационных испытаний

Эффективность вакцины "Спутник V" против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88% - это показали полугодовые наблюдения за привившимися гамалеевской вакциной. Новые данные пострегистрационных исследований внесены в инструкцию по применению препарата, обновленный документ опубликован в Госреестре лекарственных средств Минздрава РФ.

По данным третьей (пострегистрационной) фазы испытаний, эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого течения COVID-19 составляет 91% для базового (уханьского) штамма. В условиях доминирования штамма "дельта", что совпало с полугодовым периодом после вакцинации, эффективность вакцины несколько снизилась, но осталась достаточно высокой - 70,5%. "Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", - отмечается в инструкции.

Новые данные по вакцине получены в том числе благодаря организованной Минздравом совместно с другими ведомствами возможности наблюдать возможные изменения в состоянии здоровья у всех вакцинированных - данные о самочувствии каждый, кто сделал прививку, мог занести в дневник самонаблюдения на сайте Госуслуг. Затем эта информация обобщалась и анализировалась специалистами Минздрава и представителями разработчиков и производителей вакцин.

В новой редакции инструкция по применению "Спутника V" рекомендует применять эту вакцину людям старше 60 лет, которые ранее не были привиты и не болели COVID-19.

В обновленном документе также приведены два новых побочных эффекта - это фотофобия и остеоартрит. Отмечается, что эти проявления регистрировались нечасто.