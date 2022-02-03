Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира

Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат "Эсперавир" на основе молнупиравира, применяемого при лечении коронавируса. Такие данные следует из государственного реестра ведомства.

"Дата государственной регистрации - 3 февраля 2022 года. Форма выпуска-капсулы", - передает ТАСС со ссылкой на данные реестра.

В компании "Промомед", которая выпустила новый препарат, сообщили, что его массовое производство начнется через семь дней после получения регистрационного удостоверения.

Молнупиравир был включен в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 в конце декабря прошлого года.

В конце января Минздрав одобрил проведение клинических испытаний еще одного препарата от коронавируса на основе молнупиравира. В протоколе исследований сообщалось, что речь идет о двухэтапном исследовании по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата "молнупиравир, капсулы" (ООО "Эдвансд фарма", Россия) у взрослой популяции.