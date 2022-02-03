Москва закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на меры Германии против RT DE

В рамках ответных мер на запрет вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ Россия запрещает вещание немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle, закрывает корреспондентский пункт и аннулирует аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.

В дополнение к этому будет рассмотрен вопрос о признании медиакомпании иностранным агентом. Официальное заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Россия планирует также сформировать список лиц, причастных к запрету вещания RT DE в ФРГ, которым будет запрещен въезд в РФ. "Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", - говорится в сообщении.