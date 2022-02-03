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03.02.2022 18:45
Рубрика: Экономика

Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

С 3 января неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии. Вместе с февральской выплатой поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В ведомстве напоминают, что выплаты получателям придут по графику. Ежемесячно через банки, почту и иные доставочные организации россияне получают пенсии с 3-е по 25-е число. В ПФР добавляют, что узнать график платежей в своем регионе можно на региональной странице сайта ПФР (выбрав нужный регион вверху страницы), по телефону клиентской службы ПФР или по телефону "горячей линии" в своем регионе.

Напомним, что пенсии неработающих пенсионеров с начала 2022 года проиндексированы на 8,6 процента - выше уровня годовой инфляции. Индексация коснется и январских пенсий, которые уже были повышены на 5,9%. Средний размер прибавки составит 1,5 тыс. рублей в месяц.

Кроме этого повышена стоимость пенсионного коэффициента: в 2022 году она составит 107 руб., в 2023 году - 113 руб., в 2024 году - 119 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году повышается до 6564 руб., в 2023-м - до 6931 руб., а с 1 января 2024 года - до 7313 рублей.

Также отдельным категориям граждан будет легче получить социальную пенсию. Речь идет о гражданах из числа малочисленных народов Севера. С 7 февраля Пенсионный фонд вправе запрашивать необходимые данные у Федерального агентства по делам национальностей в автоматическом режиме.

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