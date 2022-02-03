Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля

При этом уточняется, что вместе с февральской пенсией придет и доплата за январь (разница между 8,6 и 5,9 процентами, на которые уже были проиндексированы пенсии за январь). Все выплаты будут повышены автоматически, никуда обращаться не надо.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна. Например, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, то после индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. А если пенсия по старости равнялась, например, 18 626 рублям, то после индексации она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

Напомним, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,9 процента. Но после предложения президента размер индексации был увеличен до 8,6 процента, что выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4 процента.

В результате страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тысячи рублей. Ее средний размер теперь составляет почти 19 тысяч рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.