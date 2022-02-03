Поддержку развития газомоторного транспорта в РФ планируют увеличить

По итогам совещания было решено расширить перечень субъектов РФ, получающих субсидии из бюджета на строительство газозаправочной инфраструктуры, а также проработать вопрос увеличения субсидий на переоборудование техники для использования газомоторного топлива (ГМТ), и на стимулирование спроса на газомоторную технику. Соответствующие поручения были даны Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину.
"Сегодня транспорт - в первую очередь автомобильный, - находится на этапе глобального перехода на альтернативные источники энергии: природный газ, электричество, водород", - подчеркнул Борисов.
По его словам, переход на ГМТ представляет собой крайне перспективный вариант для нашей страны. Россия поддерживает тренд по "зеленому энергопереходу" и снижению выбросов в атмосферу. Развитие газомоторного рынка - один из шагов в этом направлении. Второй фактор, большие запасы газа, которыми располагает наша страна.
Борисов отметил, что успех в реализации планов по переходу на газомоторное топливо зависит от слаженности действий всех заинтересованных участников рынка. С одной стороны - это производителей газомоторного топлива. От них требуется строительство газозаправочной инфраструктуры и покрытие сетью заправок максимального количество регионов. Не 28 субъектов РФ, как сегодня, а всех регионов. Другая часть ответственности за успех лежит на автопроизводителях, и на российских предприятиях, производящих газовые двигатели и баллоны, подчеркнул вице-премьер.
По словам вице-премьера Александра Новака, популярность ГМТ растёт - если в 2014 году объём потребления газа в качестве топлива не превышал 400 млн кубометров, то сегодня он достигает уже 1,4 млрд кубометров. Также есть устойчивый запрос со стороны регионов на снижение вредных выбросов в атмосферу, чему способствует перевод на газ, отметил Новак.
"Ежегодно за счет действующих субсидий в 700 млн рублей на газ переходят до 15 тысяч авто. Но с тех пор в программе назрел ряд изменений - сейчас необходимо актуализировать состав участвующих в ней регионов, так как не все пользуются субсидиями в полной мере и развивают свой рынок, а также увеличить объемы её финансирования. Также, стоит рассмотреть возможность стимулирования приобретения транспорта не на компримированном природном газе (КПГ), а на сжиженном природном газе (СПГ), с тем, чтобы построить заводы мини-СПГ и загрузить газовые заправки на основных магистралях", - подчеркнул вице-премьер.