Поддержку развития газомоторного транспорта в РФ планируют увеличить

Необходимо увеличить меры поддержки спроса на транспортные средства, работающие на газе, со стороны государства, считает вице-премьер Юрий Борисов. Такое мнение он высказал на совещании по развитию рынка газомоторного транспорта.

По итогам совещания было решено расширить перечень субъектов РФ, получающих субсидии из бюджета на строительство газозаправочной инфраструктуры, а также проработать вопрос увеличения субсидий на переоборудование техники для использования газомоторного топлива (ГМТ), и на стимулирование спроса на газомоторную технику. Соответствующие поручения были даны Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину.

"Сегодня транспорт - в первую очередь автомобильный, - находится на этапе глобального перехода на альтернативные источники энергии: природный газ, электричество, водород", - подчеркнул Борисов.

По его словам, переход на ГМТ представляет собой крайне перспективный вариант для нашей страны. Россия поддерживает тренд по "зеленому энергопереходу" и снижению выбросов в атмосферу. Развитие газомоторного рынка - один из шагов в этом направлении. Второй фактор, большие запасы газа, которыми располагает наша страна.

Борисов отметил, что успех в реализации планов по переходу на газомоторное топливо зависит от слаженности действий всех заинтересованных участников рынка. С одной стороны - это производителей газомоторного топлива. От них требуется строительство газозаправочной инфраструктуры и покрытие сетью заправок максимального количество регионов. Не 28 субъектов РФ, как сегодня, а всех регионов. Другая часть ответственности за успех лежит на автопроизводителях, и на российских предприятиях, производящих газовые двигатели и баллоны, подчеркнул вице-премьер.

По словам вице-премьера Александра Новака, популярность ГМТ растёт - если в 2014 году объём потребления газа в качестве топлива не превышал 400 млн кубометров, то сегодня он достигает уже 1,4 млрд кубометров. Также есть устойчивый запрос со стороны регионов на снижение вредных выбросов в атмосферу, чему способствует перевод на газ, отметил Новак.

"Ежегодно за счет действующих субсидий в 700 млн рублей на газ переходят до 15 тысяч авто. Но с тех пор в программе назрел ряд изменений - сейчас необходимо актуализировать состав участвующих в ней регионов, так как не все пользуются субсидиями в полной мере и развивают свой рынок, а также увеличить объемы её финансирования. Также, стоит рассмотреть возможность стимулирования приобретения транспорта не на компримированном природном газе (КПГ), а на сжиженном природном газе (СПГ), с тем, чтобы построить заводы мини-СПГ и загрузить газовые заправки на основных магистралях", - подчеркнул вице-премьер.