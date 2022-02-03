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03.02.2022 21:26
Рубрика: Общество

Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне"

Текст: Нина Егоршева
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

Карантин для контактировавших с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл. Российские ведомства работают над оформлением документов для отмены этой практики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: iStock
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"Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сообщила Попова в интервью каналу "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что "омикрон" крайне быстро передается и часто сама болезнь протекает бессимптомно. В целом по России, уточнила Попова, около 17-20% заболевших коронавирусом не имеют симптомов, а в Москве таковых порядка 40%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при заражении "омикроном" у заболевших в основном поражаются верхние дыхательные пути, а в легкие новый штамм не проникает. Она напомнила, что новая инфекция протекает часто с симптомами гриппа. Но лечение при гриппе и коронавирусе разное. Главный риск при COVID-19 - возможное образование тромбов, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением, поэтому важно дифференцировать заболевания при диагностике.

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