Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне"

Карантин для контактировавших с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл. Российские ведомства работают над оформлением документов для отмены этой практики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сообщила Попова в интервью каналу "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что "омикрон" крайне быстро передается и часто сама болезнь протекает бессимптомно. В целом по России, уточнила Попова, около 17-20% заболевших коронавирусом не имеют симптомов, а в Москве таковых порядка 40%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при заражении "омикроном" у заболевших в основном поражаются верхние дыхательные пути, а в легкие новый штамм не проникает. Она напомнила, что новая инфекция протекает часто с симптомами гриппа. Но лечение при гриппе и коронавирусе разное. Главный риск при COVID-19 - возможное образование тромбов, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением, поэтому важно дифференцировать заболевания при диагностике.