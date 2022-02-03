Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов категорически отверг звучащие в странах Запада обвинения в якобы готовящихся провокациях для того, чтобы вторгнуться на Украину. Он напомнил, что Россия никогда не занималась провокациями.

"Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей, - передает ТАСС фрагменты интервью российского дипломата телекомпании CNN. - Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась".

Напомним, ранее в нескольких западных СМИ появилась информация о том, что в России якобы уже подготовлено видео об атаках украинских военных на жителей ДНР, для того, чтобы оправдать свою "агрессию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что материалы об "агресcивных" планах России публикуются в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало.