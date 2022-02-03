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Рубрика: В мире

Представитель ДНР: Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста

Киев ограничил выезд из страны военнообязанных граждан призывного возраста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, это связано с подготовкой к наступлению в Донбассе.

Фото: Николай Тришин/ТАСС
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Речь идет о гражданах мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. При этом военкоматы уточняют списки граждан, которые подлежат мобилизации.

Как рассказали в ДНР, для исключения паники среди населения называются различные причины отказа в выезде из страны.

Ранее "РГ" писала о том, что Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Согласно документу, в частности, предусмотрено увеличение в ближайшие три года численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек, а также создание в украинской армии 20 новых бригад.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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