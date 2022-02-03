Путин и Фернандес вместе полетят на Олимпиаду в Пекине

Владимир Путин сообщил, что они вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом полетят на открытие Олимпийских игр в Пекине. Сегодня лидеры проводят переговоры в Кремле.

"Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр. Но все-таки, мне кажется, здесь, в спокойной обстановке домашней, нам удобнее будет поговорить, обсудить все наши двусторонние вопросы и ситуацию на международной арене тоже", - сказал Путин в начале переговоров.

Это первая очная встреча президентов за долгое время. Ранее они виделись накоротке во время Международного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в январе 2020 года.