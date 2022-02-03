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03.02.2022 14:46
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил президента Аргентины за регистрацию "Спутника V" в стране

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин начал переговоры в Кремле с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Российский лидер поблагодарил своего коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Сегодня первый контракт практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину", - отметил Путин. Российский лидер также сообщил, что сейчас решается вопрос о регистрации российской вакцины для подростков "Спутник М" от 12 до 18 лет. Фернандес в свою очередь заявил, что в Аргентине очень ценят помощь России в борьбе с пандемией и поставки вакцин в страну.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Путин также отметил торгово-экономическое сотрудничество двух стран. По словам президента, многое надо сделать для продвижения в этой сфере. И уже есть успехи.  "За прошлый год в полтора раза вырос товарооборот. Темп хороший", - сказал Путин.

Фернандес считает, что Аргентина должна стать менее зависимой от США в экономике. "Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку внешняя задолженность у нас серьезная и экономическая ситуация тоже непростая. С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на США. Собственно, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. Задолженность возникла перед Международным валютным фондом из-за этих отношений", - сказал он.

Президент Аргентины подчеркнул, что выступает  за избавление его страны от зависимости от МВФ и от США.  По словам аргентинского лидера, его стране следует открывать новые возможности, в том числе в сотрудничестве с Россией. "Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Она может быть плацдармом, чтобы вы развивали сотрудничество с Латиноамериканскими странами", - заявил он.

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