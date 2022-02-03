Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей

Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить вопрос о перезапуске программы автомобильной утилизации в РФ. Соответствующее указание он дал первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - сказал он в ходе встречи с членами "Деловой России". С инициативой возобновить утилизацию автомобилей выступил один из ее участников.

В правительстве идею поддерживают, отметил Андрей Белоусов, только надо выбрать оптимальное время для запуска программы.