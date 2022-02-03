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03.02.2022 19:59
Рубрика: Внутренняя политика

Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей

Текст: Галина Мисливская
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает необходимым изучить вопрос о перезапуске программы автомобильной утилизации в РФ. Соответствующее указание он дал первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Фото: iStock
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"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - сказал он в ходе встречи с членами "Деловой России". С инициативой возобновить утилизацию автомобилей выступил один из ее участников.

В правительстве идею поддерживают, отметил Андрей Белоусов, только надо выбрать оптимальное время для запуска программы.