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03.02.2022 17:37
Рубрика: Власть

Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики

Текст: Айсель Герейханова

Росатом готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики. Об этом Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Президент РФ также рассказал и о промышленном взаимодействии двух стран.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Пример российско-аргентинского промышленного взаимодействия - участие российской компании "Трансмашхолдинг" в модернизации железных дорог Аргентины. Недавно эта наша компания выиграла крупный тендер на поставку электропоездов", - сообщил Путин.

Отметим, что президент РФ также назвал Аргентину одним из ключевых партнеров в Латинской Америке. Так, российский лидер обратил особое внимание на совместное плодотворное сотрудничество двух государств в борьбе с COVID-19.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Аргентина Президент Компании Госкорпорации Росатом

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